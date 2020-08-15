Жительница Пензы лишилась 120 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы Криминал

Пенза, 15 августа 2020. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 120 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленница предупредила собеседницу о якобы предпринимаемой попытке хищения денег с ее карты, предложила заблокировать операцию и назвать для этого реквизиты, а также секретный код.

«Женщина так и сделала. Также по указанию лжесотрудницы банка она скачала определенную программу. Вскоре после этого ей поступили уведомления о покупках, которые она не совершала», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.