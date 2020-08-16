В Пензе задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков в особо крупном размере Криминал

Пенза, 16 августа 2020. PenzaNews. 44-летний мужчина и 35-летняя женщина задержаны в Пензе по подозрению в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Ранее судимый за аналогичные преступления житель Санкт-Петербурга приехал в Пензу для того, чтобы заниматься противоправной деятельностью», — сказали в ведомстве, добавив, что в одном из питейных заведений города он познакомился с будущей подельницей.

В пресс-службе пояснили, что злоумышленники сняли в Первомайском районе Пензы квартиру, в которой осуществляли фасовку наркотического средства «скорость».

«В том же районе молодые люди осуществляли и сбыт запрещенных средств. Так, мужчина оборудовал тайники, а женщина оформляла фотографии с их точными координатами», — уточнили в полиции.

В управлении отметили, что в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено 15 эпизодов сбыта запрещенных веществ.

«Полицейские задержали двоих потребителей наркотиков – жителей областного центра, которые пытались приобрести запрещенные вещества. Установлено, что «скорость» им передавал оптовый курьер, а координаты они получали через мессенджеры», — сказали в УМВД.

В пресс-службе сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, принимаются меры по установлению личности оптового курьера.