Под Пензой заключены под стражу мужчины, обвиняемые в причинении смерти знакомому Криминал

Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. Двое мужчин, обвиняемых в причинении смерти знакомому 1979 года рождения в селе Воскресеновка Пензенской области, заключены под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 29 июля трое знакомых мужчин распивали спиртное в селе Воскресеновка Пензенского района. 33-летний злоумышленник начал высказывать претензии потерпевшему по поводу кражи у него 8 тыс. рублей. В ходе конфликта обвиняемый нанес односельчанину несколько ударов руками по лицу и не менее двух ударов по голове металлическим половником», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно материалам уголовного дела, затем к избиению присоединился его приятель 1965 года рождения, который также нанес несколько ударов руками и половником по голове потерпевшего.

«В результате хозяину дома была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой мужчина скончался на месте происшествия», — уточнила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя следственного управления пояснила, что после случившегося обвиняемые ушли домой, а тело их приятеля на следующее утро обнаружил брат.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.