EN
04:09:39 Вторник, 18 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой заключены под стражу мужчины, обвиняемые в причинении смерти знакомому

12:02 | 17.08.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. Двое мужчин, обвиняемых в причинении смерти знакомому 1979 года рождения в селе Воскресеновка Пензенской области, заключены под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой заключены под стражу мужчины, обвиняемые в причинении смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 29 июля трое знакомых мужчин распивали спиртное в селе Воскресеновка Пензенского района. 33-летний злоумышленник начал высказывать претензии потерпевшему по поводу кражи у него 8 тыс. рублей. В ходе конфликта обвиняемый нанес односельчанину несколько ударов руками по лицу и не менее двух ударов по голове металлическим половником», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно материалам уголовного дела, затем к избиению присоединился его приятель 1965 года рождения, который также нанес несколько ударов руками и половником по голове потерпевшего.

«В результате хозяину дома была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой мужчина скончался на месте происшествия», — уточнила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя следственного управления пояснила, что после случившегося обвиняемые ушли домой, а тело их приятеля на следующее утро обнаружил брат.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы заплатила гадалке 145 тыс. рублей за избавление от проблем В Пензе «Металлург» обыграл «Буран» в стартовом матче Кубка «Дизеля»
В Пензе осужден мужчина, выбросивший собаку с 9 этажа В Пензе безработного заподозрили в серии краж велосипедов
Производство молока в Пензенской области выросло в январе-июле на 10,8% Стало известно, где в Пензенской области зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама