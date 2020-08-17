В Пензе осужден мужчина, выбросивший собаку с 9 этажа Криминал

Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. Наказание в виде 200 часов обязательных работ назначено 39-летнему жителю Пензы, который утром 2 мая 2020 года выбросил беспородную собаку с балкона квартиры на девятом этаже одного из домов на улице Луначарского. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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«Животному были причинены травмы, несовместимые с жизнью», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по признанию мужчины, в конце апреля он взял себе щенка со стройки в районе села Ухтинка, однако вскоре тот стал грызть новую мебель и обувь.

«Разозлившись на питомца, мужчина взял его в руки, вышел на балкон и размахивал им за пределами поручня балкона, а затем выбросил», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что приговор, которым мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», пока не вступил в законную силу.