Жительница Пензы заплатила гадалке 145 тыс. рублей за избавление от проблем Криминал

Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. Жительница Пензы 1942 года рождения заплатила гадалке 145 тыс. рублей за избавление от проблем, но не получила желаемого, в связи с чем обратилась в полицию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Она рассказала, что в апреле 2020 года приобрела журнал и ее заинтересовало объявление пожилой женщины, которая помогает всем решить проблемы абсолютно бесплатно. Жительница Пензы связалась с ней по указанному телефону. Гадалка пообещала помочь ей и провести ряд обрядов, за которые необходимо заплатить», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что женщина перечислила незнакомке крупную сумму, однако затем осознала обман.

По данному факту организована проверка.