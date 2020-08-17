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Жительница Пензы заплатила гадалке 145 тыс. рублей за избавление от проблем

19:35 | 17.08.2020 | Криминал

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Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. Жительница Пензы 1942 года рождения заплатила гадалке 145 тыс. рублей за избавление от проблем, но не получила желаемого, в связи с чем обратилась в полицию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жительница Пензы заплатила гадалке 145 тыс. рублей за избавление от проблем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Она рассказала, что в апреле 2020 года приобрела журнал и ее заинтересовало объявление пожилой женщины, которая помогает всем решить проблемы абсолютно бесплатно. Жительница Пензы связалась с ней по указанному телефону. Гадалка пообещала помочь ей и провести ряд обрядов, за которые необходимо заплатить», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что женщина перечислила незнакомке крупную сумму, однако затем осознала обман.

По данному факту организована проверка.

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