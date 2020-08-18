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В Пензе шестеро человек задержаны по подозрению в продаже паролей от YouTube-каналов

15:35 | 18.08.2020 | Криминал

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Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции и ФСБ при поддержке Росгвардии задержали шестерых жителей Пензы в возрасте от 17 до 20 лет в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Пензе шестеро человек задержаны по подозрению в продаже паролей от YouTube-каналов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в январе 2020 года трое злоумышленников договорились о создании вредоносной компьютерной программы, предназначенной для несанкционированного получения данных пользователей сети интернет и нейтрализации средств защиты информации. Один из них занимался разработкой, другие отвечали за проверку работоспособности программы и ее распространение. Впоследствии к ним присоединились еще трое знакомых», — сказала она.

Ирина Волк отметила, что подозреваемые соблюдали строгие меры конспирации: добивались анонимности путем подмены IP-адресов, использовали виртуальные номера мобильных телефонов и общались посредством мессенджеров.

«Программа оставалась незамеченной антивирусными средствами и позволяла без ведома пользователей незаконно копировать информацию о логинах и паролях для доступа к различным интернет-сервисам, прежде всего к YouTube. Располагая этими сведениями, участники криминальной схемы получали доступ к каналам пользователей на видеохостинге и создавали новые логины и пароли, тем самым лишая владельцев возможности совершать с ними какие-либо действия. Затем через теневые интернет-площадки подозреваемые продавали заинтересованным лицам информацию, позволяющую управлять этими каналами. За одну такую операцию злоумышленники получали в среднем 300 долларов», — пояснила официальный представитель МВД России.

Она уточнила, что в рамках уголовного дела проведено девять обысков, в том числе по адресам временного проживания фигурантов, в ходе которых изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны и другие носители информации.

«В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности», — подытожила Ирина Волк.

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