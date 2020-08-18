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В Пензенской области раскрыта кража имущества из бывшей пекарни

18:59 | 18.08.2020 | Криминал

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Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу 60 металлических хлебных форм, 15 метров алюминиевого кабеля, трех торговых весов и двигателя от холодильника общей стоимостью около 40 тыс. рублей из помещения бывшей пекарни в Никольском районе Пензенской области.

В Пензенской области раскрыта кража имущества из бывшей пекарни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в совершении преступления подозревается безработный местный житель 1986 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«По словам мужчины, хлебные формы он сдал в пункт приема металла. Остальное похищенное имущество было изъято полицейскими», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту кражи проводится проверка.

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