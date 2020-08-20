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В Пензенской области мужчина оформил несколько кредитов и перевел деньги мошеннику

12:31 | 20.08.2020 | Криминал

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Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал житель Башмаковского района Пензенской области 1958 года рождения, оформивший несколько кредитов и перечисливший деньги неизвестному.

В Пензенской области мужчина оформил несколько кредитов и перевел деньги мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Он сказал, что на имя собеседника неизвестные пытаются оформить кредит, в связи с чем он начинает внутрибанковское расследование», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что затем злоумышленник ввел жителя Башмаковского района в заблуждение относительно того, как сохранить деньги: сначала он предложил снять со счета 44 тыс. рублей и перевести их на определенный абонентский номер сотовой связи, затем — оформить в разных банках кредиты на себя и перечислить их туда, куда он скажет.

«Затем поступило требование о том, что данных средств недостаточно», — отметили в пресс-службе.

В УМВД сообщили, что после этого мужчина вместе со своей супругой оформил еще несколько кредитов, получил деньги и зачислил их на чужие абонентские номера.

«Общая сумма причиненного ущерба составила более 850 тыс. рублей», — уточнили в управлении.

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