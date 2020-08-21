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В Пензе мужчина осужден за враждебные высказывания в отношении заразившихся коронавирусом

11:19 | 21.08.2020 | Криминал

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Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы признал 55-летнего уроженца Колышлейского района, размещавшего весной 2020 года в соцсетях враждебные высказывания в отношении заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 людей, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области.

В Пензе мужчина осужден за враждебные высказывания в отношении заразившихся коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В апреле 2020 года данный гражданин был задержан сотрудниками УФСБ по месту жительства. В ходе проведения следственных действий злоумышленник под грузом ответственности за совершенное преступление раскаялся и полностью признал свою вину», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет.

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