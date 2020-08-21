Уроженец Пензенской области подозревается в сбыте фальшивых купюр Криминал

Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Уроженец Пензенской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Полицейские установили, что мужчина осуществил сбыт шести поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей в торговых точках города Пензы по продаже алкогольной продукции», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина дал признательные показания.

«По его словам, поддельные денежные банкноты он приобрел бесконтактным способом в Москве за 1 тыс. 700 рублей за одну единицу», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.