Экс-сотрудник пензенского УМВД осужден за покушение на мошенничество Криминал

Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Бывший сотрудник управления МВД России по Пензенской области признан судом виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСБ России, согласно материалам дела, мужчина предложил бизнесмену передать 2 млн. рублей за якобы прекращение уголовного преследования в отношении него со стороны сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска областного УМВД.

«В феврале 2020 года при получении части суммы от предпринимателя злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что приговором Октябрьского районного суда Пензы экс-полицейскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.