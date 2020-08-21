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Экс-сотрудник пензенского УМВД осужден за покушение на мошенничество

17:31 | 21.08.2020 | Криминал

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Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Бывший сотрудник управления МВД России по Пензенской области признан судом виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Экс-сотрудник пензенского УМВД осужден за покушение на мошенничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСБ России, согласно материалам дела, мужчина предложил бизнесмену передать 2 млн. рублей за якобы прекращение уголовного преследования в отношении него со стороны сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска областного УМВД.

«В феврале 2020 года при получении части суммы от предпринимателя злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что приговором Октябрьского районного суда Пензы экс-полицейскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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