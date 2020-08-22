Под Пензой предстанет перед судом женщина, ударившая полицейского Криминал

Пенза, 22 августа 2020. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 1971 года рождения, ударившая полицейского, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 5 июля сотрудники полиции отдела МВД России по Пензенскому району прибыли в одно из сел по сообщению о краже денежных средств из дома местного жителя. Под подозрение попали двое односельчан потерпевшего. Один из них — молодой человек 1999 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, — вел себя агрессивно, отказывался проследовать с полицейскими в отдел для дальнейшего разбирательства», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что через несколько минут прибежала мать молодого человека, которая, выражая недовольство законными действиями стражей порядка, несколько раз ударила полицейского в область шеи и рук.

Татьяна Махницкая уточнила, что сотрудник правоохранительных органов получил кровоподтек.

По ее словам, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.