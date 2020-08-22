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Под Пензой предстанет перед судом женщина, ударившая полицейского

09:59 | 22.08.2020 | Криминал

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Пенза, 22 августа 2020. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 1971 года рождения, ударившая полицейского, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой предстанет перед судом женщина, ударившая полицейского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 5 июля сотрудники полиции отдела МВД России по Пензенскому району прибыли в одно из сел по сообщению о краже денежных средств из дома местного жителя. Под подозрение попали двое односельчан потерпевшего. Один из них — молодой человек 1999 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, — вел себя агрессивно, отказывался проследовать с полицейскими в отдел для дальнейшего разбирательства», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что через несколько минут прибежала мать молодого человека, которая, выражая недовольство законными действиями стражей порядка, несколько раз ударила полицейского в область шеи и рук.

Татьяна Махницкая уточнила, что сотрудник правоохранительных органов получил кровоподтек.

По ее словам, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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