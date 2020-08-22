Житель Пензы лишился около 70 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги Криминал

Пенза, 22 августа 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1995 года рождения, перечисливший незнакомке около 70 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги, стал жертвой мошенничества.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, молодой человек нашел в интернете заинтересовавшее его объявление, позвонил по указанному телефону и обсудил условия с девушкой, которая выразила готовность с ним встретиться и предложила перевести ей 2,5 тыс. рублей.

«Дама под различными предлогами — из-за якобы произошедшего сбоя в платежной системе, в качестве оплаты страховки, для восстановления системы и так далее — стала просить перечислить еще денег. В общей сложности доверчивый пензенец перевел более 68 тысяч рублей, но встреча так и не состоялась», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в управлении.