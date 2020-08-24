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Мошенник выманил более 700 тыс. рублей у жительницы Пензы

13:30 | 24.08.2020 | Криминал

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Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Мошенник, действовавший под видом работника банка, выманил у жительницы Пензы более 700 тыс. рублей.

Мошенник выманил более 700 тыс. рублей у жительницы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник по телефону убедил женщину 1960 года рождения в том, что некие лица якобы пытаются похитить с ее карты деньги, сохранить которые можно, зачислив их на резервный счет.

«Вместо того чтобы проявить осторожность и бдительность, пензячка отправилась в ближайший банкомат», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, следуя инструкциям мошенника, женщина перевела незнакомцу более 465 тыс. рублей, а затем оформила кредит на 250 тыс. рублей и зачислила эти деньги на несколько чужих абонентских номеров сотовой связи.

«По факту мошенничества проводится проверка», — пояснили в УМВД.

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