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В Пензе на улице Свердлова пресечена деятельность подпольного игрового клуба

13:28 | 26.08.2020 | Криминал

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Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность подпольного игрового клуба в подвальном помещении одного из жилых домов на улице Свердлова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе на улице Свердлова пресечена деятельность подпольного игрового клуба

Фото: 58.мвд.рф

«Организаторы незаконной деятельности предпринимали стандартные меры конспирации», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, несмотря на это, стражам порядка удалось проникнуть внутрь, изъять несколько игровых автоматов, системные блоки, жесткие диски и ноутбук администратора заведения, а также записи с перечислением клиентов и денежных операций.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении противоправных действий. Им оказался житель областного центра 1974 года рождения. По его словам, для осуществления незаконной деятельности на двери помещения была размещена вывеска криптоклуба. Для контроля пропускного режима, кроме администраторов, на работу был принят охранник, который после визуального осмотра посетителя принимал решение о его пропуске в заведение», — сказали в УМВД.

В полиции пояснили, что подозреваемый распоряжался полученным доходом от незаконных азартных игр по своему усмотрению, направляя часть средств на обеспечение работы подпольного заведения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

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