В Пензенской области мужчина осужден за проникновение в чужой дом и истязание знакомого Криминал

Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. 49-летний житель Колышлейского района Пензенской области признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязание» и ч. 1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-служба прокуратуры региона.

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«Установлено, что с ноября по декабрь 2019 года мужчина неоднократно умышленно причинял физические и психические страдания знакомому жителю района путем систематического нанесения ногами, руками и палкой побоев в область туловища, ног и головы. Причиной такого поведения, по словам злоумышленника, стал отказ односельчанина от предложения ухаживать за денежное вознаграждение за его домашним скотом, то есть нежелание работать», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также 4 января 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытался зайти в дом односельчанки, однако ему не открыли.

«Тогда он плечом выдавил входную дверь и незаконно проник в жилище против воли проживающего в нем лица. Как пояснил подсудимый, он хотел выпить спиртные напитки в компании хозяйки дома», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что жителю Колышлейского района назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, приговор вступил в силу.