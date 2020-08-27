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Полицейские изъяли у жителя Колышлейского района восемь кустов конопли и марихуану

11:59 | 27.08.2020 | Криминал

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Пенза, 27 августа 2020. PenzaNews. Полицейские изъяли восемь кустов конопли и около 211 граммов марихуаны из домовладения мужчины 1973 года рождения в селе Телегино Колышлейского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Полицейские изъяли у жителя Колышлейского района восемь кустов конопли и марихуану. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, коноплю он вырастил самостоятельно по месту жительства», — сказали в ведомстве.

В пресс-служба добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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