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В Башмаковском районе со склада украли 200 кг металлолома и тротуарную плитку

15:36 | 27.08.2020 | Криминал

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Пенза, 27 августа 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту кражи 200 кг лома черного металла и 66 штук тротуарной плитки со склада в Башмаковском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Башмаковском районе со склада украли 200 кг металлолома и тротуарную плитку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками уголовного розыска и Росгвардии по подозрению в совершении преступления был установлен безработный местный житель 1980 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Данный гражданин перевозил похищенное на мотоблоке», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что мужчина планировал сдать лом в пункт приема металла, а тротуарную плитку — оставить себе.

«Похищенное изъято», — добавили в пресс-службе.

В УМВД отметили, что ориентировочная стоимость украденного составляет более 4,5 тыс. рублей.

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