Житель Пензы подозревается в краже сигвея, гироскутера и электросамоката Криминал

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1985 года рождения подозревается в краже из подсобного помещения многоквартирного дома на территории Октябрьского района сигвея, гироскутера и электросамоката, принадлежащих индивидуальному предпринимателю. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Подозреваемый в содеянном признался. Он пояснил, что в тот день распивал в гостях спиртные напитки со знакомыми, спустя некоторое время на такси поехал домой, зайдя в подъезд, увидел кладовое помещение и вскрыл его, после чего тайно похитил оттуда средства передвижения. Украденные вещи мужчина сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — сказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.