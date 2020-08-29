В Пензе подросток стал жертвой мошенничества при заказе интимных услуг Криминал

Пенза, 29 августа 2020. PenzaNews. 16-летний подросток из Городищенского района, решивший заказать интимные услуги во время приезда в Пензу, лишился 25 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Со слов молодого человека, он нашел в интернете соответствующее объявление и позвонил по указанному телефону. Незнакомка ответила, что девушка по вызову сможет с ним встретиться только после того, как он перечислит предоплату в размере 500 рублей на баланс абонентского номера. Молодой человек так и сделал», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что затем ему предложили в дополнение к предоплате перевести еще 1,5 тыс. рублей.

«Вскоре молодой человек снова позвонил по указанному номеру, однако трубку никто не взял. Спустя некоторое время с ним связался неизвестный мужчина с кавказским акцентом, который начал уверять, что девушка по вызову сможет приехать только после того, как будет внесена оплата за страховку двумя переводами по 5 тыс. рублей. Поначалу подросток отказывался это сделать, однако незнакомец убедил его», — пояснили в пресс-службе.

В УМВД отметили, что, когда несовершеннолетний в очередной раз позвонил по указанному телефону, ему было предложено перечислить 10 тыс. рублей одним переводом, поскольку предыдущие якобы были совершены неправильно.

«Спустя некоторое время мошенники продолжили под различными предлогами просить перечислить еще различные суммы», — сказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что деньги у подростка в тот момент были, поскольку он недавно получил стипендию и выплату по потере кормильца.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.