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Жительница Пензенской области перевела мошенникам около 500 тыс. рублей

14:47 | 30.08.2020 | Криминал

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Пенза, 30 августа 2020. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1957 года рождения перевела мошенникам около 500 тыс. рублей.

Жительница Пензенской области перевела мошенникам около 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, женщине позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка и проинформировала собеседницу о поступлении заявки от ее имени на выдачу кредитной карты.

«Также она поинтересовалась наличием сбережений у гражданки», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что злоумышленница предложила женщине перечислить деньги на «безопасный» счет, чтобы сохранить их.

«В этот момент гражданке следовало проявить осторожность и бдительность. Вместо этого она отправилась в банкомат, где несколькими операциями перечислила 487 тыс. рублей на абонентские номера», — отметили в полиции.

В управлении пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.

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