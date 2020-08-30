Жительница Пензенской области перевела мошенникам около 500 тыс. рублей Криминал

Пенза, 30 августа 2020. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1957 года рождения перевела мошенникам около 500 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, женщине позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка и проинформировала собеседницу о поступлении заявки от ее имени на выдачу кредитной карты.

«Также она поинтересовалась наличием сбережений у гражданки», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что злоумышленница предложила женщине перечислить деньги на «безопасный» счет, чтобы сохранить их.

«В этот момент гражданке следовало проявить осторожность и бдительность. Вместо этого она отправилась в банкомат, где несколькими операциями перечислила 487 тыс. рублей на абонентские номера», — отметили в полиции.

В управлении пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.