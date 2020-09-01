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Житель Пензы подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков

10:58 | 01.09.2020 | Криминал

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Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. 20-летний житель Пензы подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Житель Пензы подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, молодой человек был задержан на 701 км станции Арбеково.

«В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят мобильный телефон, в котором находилось 26 фотографий тайников», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что в местах «закладок» было изъято 26 обмотанных лентой красного цвета свертков с марихуаной общей массой около 35 граммов.

«Злоумышленник признал свою вину и пояснил, что сверток с наркотиком он забрал в лесу в Октябрьском районе города Пензы. С целью дальнейшего сбыта молодой человек расфасовал содержимое на 26 «закладок» и разложил в тайники», — сказали в пресс-службе.

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