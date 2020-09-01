Под Пензой мужчина осужден за кражу денег у своей бабушки Криминал

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. 31-летний житель Колышлейского района Пензенской области осужден за кражу денег у своей бабушки дистанционным способом.

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«По делу установлено, что 18 апреля 2020 года в доме матери мужчина взял ее мобильный телефон и посредством подключенной услуги мобильного банка с прикрепленного к нему счета своей бабушки путем отправления SMS совершил три перевода денежных средств», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве добавили, что также он сделал один платеж с целью оплаты услуг спутникового телевидения, похитив в общей сложности 9 тыс. 200 рублей.

«Через некоторое время пенсионерка решила снять денежные средства с карты и обнаружила пропажу», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что, по словам мужчины, на совершение преступления его подтолкнули тяжелое материальное положение и необходимость содержать троих несовершеннолетних детей.

«Суд назначил колышлейцу наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в надзорном ведомстве.