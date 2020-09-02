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Пенсионерка из Пензы лишилась денег в надежде получить «компенсацию за коронавирус»

13:08 | 02.09.2020 | Криминал

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Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. 70-летняя пенсионерка из Пензы лишилась 519 тыс. рублей в надежде получить «компенсацию за коронавирус». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России по Пензенской области.

Пенсионерка из Пензы лишилась денег в надежде получить «компенсацию за коронавирус». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ей позвонила неизвестная, которая спросила, есть ли у собеседницы карта какого-либо банка. Злоумышленница сказала, что женщине положена компенсация за COVID-19 в сумме 5 тыс. 200 рублей. Под этим предлогом звонившая попросила продиктовать реквизиты банковской карты для осуществления перевода и коды, поступившие в SMS», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что пенсионера выполнила все инструкции и стала ждать перевода денег, а, не получив их, позвонила на горячую линию банка, где ее проинформировали списании крупной суммы.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.

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