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В Кузнецке по факту избиения двухлетней девочки отцом возбуждено уголовное дело

09:08 | 04.09.2020 | Криминал

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Кузнецк, 4 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено по факту избиения двухлетней девочки в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Кузнецке по факту избиения двухлетней девочки отцом возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что девочка вместе с сестрой-близнецом после смерти матери проживала с отцом в городе Кузнецке. 2 сентября подозреваемый 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов ребенку. В результате малолетней причинена черепно-мозговая травма», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время девочка проходит лечение в стационаре, ее отец задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

«Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

«Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будут исследованы условия жизни и воспитания малолетних, дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников органов опеки и попечительства, проводивших работу с данной семьей», — добавила она.

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