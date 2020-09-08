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В Пензе женщина приговорена к 7 годам колонии за убийство сожителя

10:05 | 08.09.2020 | Криминал

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Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Женщина 1976 года рождения приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за убийство сожителя в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе женщина приговорена к 7 годам колонии за убийство сожителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 5 мая 2020 года потерпевший 1983 года рождения вместе с сожительницей распивал спиртное в компании знакомых. После возвращения домой в квартиру на проспекте Строителей между ними возник конфликт из-за того, что женщина отказалась разогревать ужин сожителю. Потерпевший начал оскорблять женщину и, ударив несколько раз, ушел в другую комнату. Сожительница, разозлившись, схватила на кухне нож, прошла за потерпевшим и один раз ударила его ножом в область грудной клетки», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина скончался на месте происшествия от полученного ранения, повлекшего массивную кровопотерю.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнила Татьяна Махницкая.

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