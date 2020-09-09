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Жительницу Пензы заподозрили в скрытой слежке за телефоном мужа

09:11 | 09.09.2020 | Криминал

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Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», возбуждено в отношении 41-летней жительницы Пензы по материалам областного управления ФСБ России. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Жительницу Пензы заподозрили в скрытой слежке за телефоном мужа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в 2015 году подозреваемая приобрела в интернете программу, позволяющую негласно контролировать телефонные переговоры, SMS, переписку в мессенджерах, определять местонахождение устройства сотовой связи, а также обеспечивающую возможность удаленного доступа к этим данным и управление иными функциями телефона. Она установила на сотовый телефон супруга данную программу, с помощью которой контролировала интересующую ее информацию с 2015 года по июль 2020-го», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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