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В Пензенской области полицейские раскрыли кражу на территории монастыря

15:07 | 09.09.2020 | Криминал

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Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу мобильного телефона, который 50-летняя женщина выронила возле входа в церковную лавку на территории монастыря в селе Норовка Нижнеломовского района Пензенской области.

В Пензенской области полицейские раскрыли кражу на территории монастыря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обнаружив пропажу, она в течение часа звонила с другого аппарата на свой телефон. Вызов шел, однако в предполагаемом месте утраты телефона уже не было», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 63-летнего жителя Верхнего Ломова, который признался в краже.

«Предварительно установлено, что устройство, которое обронила владелица, заметила другая женщина, выходившая из церковной лавки. Так как телефон был в чехле, она решила, что это кошелек, и взяла его себе, после чего вышла за ограду монастыря и села в машину супруга. Дома она рассказала мужу о своей находке, которую мужчина осмотрел и определил, что это не кошелек, а телефон. Устройство он решил оставить себе для использования. При этом у супругов даже не возникало намерений принять меры к возврату имущества законной владелице», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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