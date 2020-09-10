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В Сердобске возбуждено уголовное дело в отношении подростка

09:48 | 10.09.2020 | Криминал

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Сердобск, 10 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» возбуждено в отношении 17-летнего подростка в Сердобске Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Сердобске возбуждено уголовное дело в отношении подростка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 22 августа потерпевший 1988 года рождения встретил своего несовершеннолетнего приятеля в Сердобске. Подросток повалил его на землю и потребовал, чтобы тот передал ему сотовый телефон, приобретенный за 25 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в результате мужчина передал телефон злоумышленнику.

«В ходе расследования уголовного дела будет решен вопрос о постановке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — пояснила Татьяна Махницкая.

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