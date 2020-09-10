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Общение с незнакомцем закончилось для жительницы Пензы переломами ребер

13:42 | 10.09.2020 | Криминал

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Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. 45-летняя жительница Пензы госпитализирована с переломами ребер и другими травмами после визита в гости к незнакомцу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Общение с незнакомцем закончилось для жительницы Пензы переломами ребер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительной проверки участковые уполномоченные полиции выяснили, что пострадавшая распивала с незнакомым мужчиной спиртное в квартире на улице Фабричной. Во время застолья злоумышленник несколько раз ударил гражданку руками по телу», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что личность подозреваемого установлена.

«Им оказался 45-летний хозяин квартиры, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — пояснили в управлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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