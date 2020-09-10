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В Пензе выявлен факт контрабанды сильнодействующих веществ

14:39 | 10.09.2020 | Криминал

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Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Сотрудники таможни выявили в Пензе факт контрабанды сильнодействующих веществ.

В Пензе выявлен факт контрабанды сильнодействующих веществ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отделении почтовой связи Пензенской области саратовские таможенники изъяли международное почтовое отправление, поступившее из Казахстана на имя жителя Пензы. В бандероли находились средства для похудения в виде капсул в количестве 843 штук. Согласно заключению эксперта, изъятые материалы содержат сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой 122,16 грамма», — сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

Он добавил, что данное вещество включено в список сильнодействующих, его оборот на территории России ограничен.

По его словам, по факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

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