EN
17:55:34 Четверг, 10 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Аферисты выманили 1,3 млн. рублей у пензенских пенсионеров под предлогом ремонта окон

16:59 | 10.09.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Деятельность мошенников, похитивших у пенсионеров не менее 1,3 млн. рублей под предлогом ремонта окон, пресечена в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Аферисты выманили 1,3 млн. рублей у пензенских пенсионеров под предлогом ремонта окон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что злоумышленники с марта 2018 года по август 2020-го, действуя в составе организованной группы, под предлогом замены комплектующих изделий приходили в квартиры престарелых граждан, проживающих на территории Пензенской области, и создавали видимость неисправности оконных конструкций. Для устранения «неисправностей» они путем обмана похищали денежные средства доверчивых стариков», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по имеющейся информации, от действий аферистов пострадали 40 человек.

В прокуратуре уточнили, что в отношении пятерых граждан России в возрасте от 23 до 47 лет возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
Дорога от улицы Зеленодольской до трассы «Пенза — Тамбов» построена с опережением графика В Пензе выявлен факт контрабанды сильнодействующих веществ
Общение с незнакомцем закончилось для жительницы Пензы переломами ребер В учреждениях пензенского УФСИН подготовились к проведению голосования
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и восьми районах В Пензе по факту гибели женщины-пешехода организована проверка
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама