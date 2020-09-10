Аферисты выманили 1,3 млн. рублей у пензенских пенсионеров под предлогом ремонта окон Криминал

Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Деятельность мошенников, похитивших у пенсионеров не менее 1,3 млн. рублей под предлогом ремонта окон, пресечена в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Предварительно установлено, что злоумышленники с марта 2018 года по август 2020-го, действуя в составе организованной группы, под предлогом замены комплектующих изделий приходили в квартиры престарелых граждан, проживающих на территории Пензенской области, и создавали видимость неисправности оконных конструкций. Для устранения «неисправностей» они путем обмана похищали денежные средства доверчивых стариков», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по имеющейся информации, от действий аферистов пострадали 40 человек.

В прокуратуре уточнили, что в отношении пятерых граждан России в возрасте от 23 до 47 лет возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».