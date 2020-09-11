В Пензенской области пенсионерка лишилась 190 тыс. рублей при продаже квартиры Криминал

Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. 69-летняя жительница города Сурска Городищенского района Пензенской области лишилась 190 тыс. рублей при продаже квартиры через сайт объявлений.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, ей позвонила потенциальная покупательница, которая сказала, что готова внести предоплату.

«Под этим предлогом звонившая попросила пройти в ближайшее отделение банка. Следуя ее инструкциям, женщина сняла со своего счета 190 тыс. рублей и перечислила эти деньги на банковскую карту и абонентский номер мобильной связи, которые продиктовала незнакомка», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.