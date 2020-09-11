Кузнечанин приговорен к 7,5 годам колонии за убийство супруги брата Криминал

Кузнецк, 11 сентября 2020. PenzaNews. Наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и ограничения свободы сроком на полгода назначено в Кузнецке Пензенской области мужчине 1955 года рождения, который признан судом виновным в убийстве супруги брата. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что днем 6 сентября 2019 года злоумышленник был дома вместе с матерью и потерпевшей. Мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, не понравилось, что супруга брата начала что-то искать в шкафу, где лежали его вещи. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ножом нанес не менее четырех ударов в область грудной клетки, живота и бедра родственницы. Женщина скончалась в больнице», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что ранее кузнечанин уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила Татьяна Махницкая.