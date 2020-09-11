Жительница Кузнецка лишилась денег, пытаясь отменить несуществующих платеж Криминал

Кузнецк, 11 сентября 2020. PenzaNews. 43-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась денег, пытаясь отменить несуществующий платеж.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в приложении WhatsApp от неизвестного пользователя ей поступила информация о том, что она зарегистрирована в интернет-магазине и якобы в течение суток с ее счета будет произведен платеж.

«Она позвонила по указанному телефону. Ей ответил незнакомец, который пояснил, что для отмены платежа необходимо назвать коды, которые поступят в SMS. Гражданка так и сделала, после чего обнаружила, что с ее карты списано 16 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту кражи проводится проверка.