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В Пензе возбуждено дело по факту мошенничества в сфере оказания репетиторских услуг

14:14 | 12.09.2020 | Криминал

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Пенза, 12 сентября 2020. PenzaNews. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в сфере оказания репетиторских услуг в Пензе.

В Пензе возбуждено дело по факту мошенничества в сфере оказания репетиторских услуг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, от действий злоумышленника пострадала студентка одного из вузов, которая искала для себя репетитора.

«Коллега по работе предложила ей созвониться с молодым человеком, который, по ее словам, мог посодействовать в решении данного вопроса. Потерпевшая по указанному номеру договорилась о встрече, на которой передала мужчине 5 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что впоследствии она перевела оставшуюся сумму на банковский счет — в общей сложности «репетитор» завладел деньгами в сумме 34 тыс. рублей, но свои обязательства не выполнил.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался уроженец Пензенской области, проживающий в настоящее время в Краснодарском крае», — пояснили в УМВД.

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