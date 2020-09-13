Жительница Пензы подозревается в краже телефона школьницы Криминал

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. 50-летняя жительница Пензы подозревается в краже телефона, принадлежащего школьнице. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступило заявление о краже, совершенной на улице Мира. Во дворе дома несовершеннолетняя потеряла мобильный телефон, который был похищен. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления жительницы областного центра», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что подозреваемая призналась в содеянном, похищенное изъято.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — отметили в УМВД.