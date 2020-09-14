В Пензе на улице Бородина мужчина получил открытую черепно-мозговую травму Криминал

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента на улице Бородина в Пензе, в ходе которого 32-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы установили, что телесные повреждения потерпевшему причинил в дневное время возле дома по улице Бородина 37-летний пензенец, привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Он ударил гражданина ключом от автомобиля», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый задержан, он признался в содеянном.

«По факту умышленного причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — уточнили в полиции.