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В Пензе мужчина получил 200 часов обязательных работ за проведение азартных игр

09:38 | 17.09.2020 | Криминал

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Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Наказание в виде 200 часов обязательных работ назначено 52-летнему жителю Пензы за организацию и проведение азартных игр в помещении на улице Куприна. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе мужчина получил 200 часов обязательных работ за проведение азартных игр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что с февраля 2017 года по сентябрь 2019-го житель Пензы 1968 года рождения незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети интернет. С этой целью он арендовал помещение на улице Куприна в Пензе, где размещал приобретенное игровое оборудование с программным обеспечением, соответствующим функциональным возможностям игровых автоматов», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что нанятые им сотрудники выдавали выигрыши посетителям, а полученную прибыль передавали организатору незаконной деятельности.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было изъято более 30 единиц игрового оборудования», — напомнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, приговор пока не вступил в законную силу.

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