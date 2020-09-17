В Пензе мужчина получил 200 часов обязательных работ за проведение азартных игр Криминал

Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Наказание в виде 200 часов обязательных работ назначено 52-летнему жителю Пензы за организацию и проведение азартных игр в помещении на улице Куприна. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что с февраля 2017 года по сентябрь 2019-го житель Пензы 1968 года рождения незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети интернет. С этой целью он арендовал помещение на улице Куприна в Пензе, где размещал приобретенное игровое оборудование с программным обеспечением, соответствующим функциональным возможностям игровых автоматов», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что нанятые им сотрудники выдавали выигрыши посетителям, а полученную прибыль передавали организатору незаконной деятельности.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было изъято более 30 единиц игрового оборудования», — напомнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, приговор пока не вступил в законную силу.