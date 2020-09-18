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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти избитого мужчины

12:48 | 18.09.2020 | Криминал

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Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту смерти мужчины 1982 года рождения, который в конце августа был обнаружен лежавшим на земле на улице Заводской в Пензе, а впоследствии скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти избитого мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она добавила, что обвинение в совершении преступления предъявлено пензенцу 1978 года рождения.

«По данным следствия, вечером 30 августа обвиняемый вместе с сожительницей находился дома в квартире на улице Заводской в Пензе. К ним в гости зашел сосед со своими приятелями, одного из которых злоумышленник видел впервые. Употребив спиртное с гостями, обвиняемый пошел спать. Через некоторое время он проснулся от громких разговоров и смеха на кухне, в связи с чем сделал замечание и попросил разговаривать потише. Новому знакомому это не понравилось, на этой почве между ним и обвиняемым завязалась потасовка. Последний в ходе драки несколько раз ударил гостя руками и ногами по голове, после чего вытащил его на улицу и оставил лежать на газоне», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что утром, обнаружив потерпевшего лежащим на том же месте, мужчина попросил сожительницу вызвать скорую помощь.

«38-летний потерпевший скончался в больнице 3 сентября», — уточнила она.

По ее словам, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

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