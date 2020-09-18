В Кузнецке начата проверка по факту пропажи груза стоимостью более 930 тыс. рублей Криминал

Кузнецк, 18 сентября 2020. PenzaNews. Полиция Кузнецка Пензенской области начала проверку по факту пропажи груза стоимостью более 930 тыс. рублей, который требовалось доставить в город из Московской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в правоохранительные органы обратился представитель коммерческой организации.

«Он пояснил, что приобрел у предприятия в Подмосковье 20 тонн профильной трубы за 932 тыс. рублей и обратился к предпринимателю, которая занимается оформлением заказов по перевозке грузов. Та выставила заявку на сайте грузоперевозок. На нее ответил неизвестный, представившийся диспетчером организации, с которым предприниматель договорилась о перевозке груза из Московской области в Кузнецк на автомобиле под управлением жителя Челябинской области. Однако по указанному адресу товар не доставили», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, по словам водителя фуры, он по указанию диспетчера оставил груз в другом населенном пункте Московской области и получил от неизвестного за проделанную работу 20 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.