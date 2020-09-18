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В Кузнецке начата проверка по факту пропажи груза стоимостью более 930 тыс. рублей

15:53 | 18.09.2020 | Криминал

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Кузнецк, 18 сентября 2020. PenzaNews. Полиция Кузнецка Пензенской области начала проверку по факту пропажи груза стоимостью более 930 тыс. рублей, который требовалось доставить в город из Московской области.

В Кузнецке начата проверка по факту пропажи груза стоимостью более 930 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в правоохранительные органы обратился представитель коммерческой организации.

«Он пояснил, что приобрел у предприятия в Подмосковье 20 тонн профильной трубы за 932 тыс. рублей и обратился к предпринимателю, которая занимается оформлением заказов по перевозке грузов. Та выставила заявку на сайте грузоперевозок. На нее ответил неизвестный, представившийся диспетчером организации, с которым предприниматель договорилась о перевозке груза из Московской области в Кузнецк на автомобиле под управлением жителя Челябинской области. Однако по указанному адресу товар не доставили», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, по словам водителя фуры, он по указанию диспетчера оставил груз в другом населенном пункте Московской области и получил от неизвестного за проделанную работу 20 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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