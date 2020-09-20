В Пензенской области три человека задержаны по подозрению в сбыте наркотиков Криминал

Пенза, 20 сентября 2020. PenzaNews. Три человека задержаны в Пензенской области по подозрению в незаконном сбыте синтетических наркотиков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Один из злоумышленников исполнял роль оптового закладчика. Из тайников, оборудованных неустановленными лицами на территории Пензенской области, он извлекал партии мефедрона, затем по месту жительства фасовал их на более мелкие, которые оставлял в потайных местах», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что после задержания мужчины были установлены личности еще двоих участников криминальной деятельности — уроженцев Заречного и Кузнецка, которые выполняли функции розничных закладчиков.

«Они забирали из тайников приготовленные первым злоумышленником свертки, делили содержимое на небольшие порции и затем их оставляли в различных местах для бесконтактной передачи потребителям наркотиков. Житель Заречного хранил запрещенные вещества не только дома, но и на даче в поселке Леонидовка», — отметили в полиции.

В пресс-службе уточнили, что у подозреваемых изъято около 700 граммов мефедрона, в отношении них возбуждены уголовные дела.