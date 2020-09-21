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Экс-работника компании сотовой связи заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров

17:54 | 21.09.2020 | Криминал

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Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ России в отношении 42-летнего жителя Пензы, ранее работавшего в компании сотовой связи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Экс-работника компании сотовой связи заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, бывший сотрудник одного из операторов сотовой связи, обладая логином и паролем действующего работника организации, находясь по месту жительства, осуществил неправомерный доступ к информационной системе с целью получения сведений о детализации телефонных соединений абонента, проживающего в другом регионе. Полученные сведения о входящих и исходящих сигналах соединений, дате, времени, продолжительности звонков, номерах абонентов злоумышленник передал третьему лицу за денежное вознаграждение», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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