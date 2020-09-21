Экс-работника компании сотовой связи заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров Криминал

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ России в отношении 42-летнего жителя Пензы, ранее работавшего в компании сотовой связи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, бывший сотрудник одного из операторов сотовой связи, обладая логином и паролем действующего работника организации, находясь по месту жительства, осуществил неправомерный доступ к информационной системе с целью получения сведений о детализации телефонных соединений абонента, проживающего в другом регионе. Полученные сведения о входящих и исходящих сигналах соединений, дате, времени, продолжительности звонков, номерах абонентов злоумышленник передал третьему лицу за денежное вознаграждение», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.