В Пензе вступил в силу приговор мужчине, выбросившему кота из окна Криминал

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Приговор, которым 46-летний мужчина, выбросивший кота из окна многоквартирного дома в Пензе, признан виновным в жестоком обращении с животными, вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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«Установлено, что днем 19 декабря 2019 года мужчина пришел к своей коллеге домой по рабочим вопросам. Когда он заходил в квартиру, в открытую дверь с лестничной площадки забежал кот и напал на кошку хозяйки. Гость разнял животных, взял кота за холку, вышел на лестничную площадку и выкинул его в окно между 7 и 8 этажами», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что жильцы отвезли кота, получившего множественные травмы, в ветеринарную клинику и обратились в полицию.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», — уточнили в прокуратуре.