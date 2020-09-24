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Под Пензой женщина показала неприличный жест сожителю и лишилась части пальца

15:39 | 24.09.2020 | Криминал

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Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. 49-летняя женщина, показавшая неприличный жест сожителю в ходе застолья в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области, лишилась части пальца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Под Пензой женщина показала неприличный жест сожителю и лишилась части пальца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что ночью 18 июля 2020 года жители Грабово устроили застолье в доме обвиняемого. Хозяин поругался с 49-летней сожительницей, пытавшейся выпроводить гостей, и женщина показала ему неприличный жест. Мужчина разозлился и предупредил, что если это повторится, то он отрубит ей палец. Та не поверила и снова показала неприличный жест, а затем положила кисть левой руки на пол и вытянула средний палец. Хозяин дома взял топор и ударил им по пальцу сожительницы», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что злоумышленник помог сожительнице обработать и завязать рану, после чего лег спать, а утром женщина, лишившаяся ногтевой фаланги, была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В прокуратуре пояснили, что жителю Грабово, который ранее уже был судим, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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