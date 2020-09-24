Под Пензой женщина показала неприличный жест сожителю и лишилась части пальца Криминал

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. 49-летняя женщина, показавшая неприличный жест сожителю в ходе застолья в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области, лишилась части пальца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что ночью 18 июля 2020 года жители Грабово устроили застолье в доме обвиняемого. Хозяин поругался с 49-летней сожительницей, пытавшейся выпроводить гостей, и женщина показала ему неприличный жест. Мужчина разозлился и предупредил, что если это повторится, то он отрубит ей палец. Та не поверила и снова показала неприличный жест, а затем положила кисть левой руки на пол и вытянула средний палец. Хозяин дома взял топор и ударил им по пальцу сожительницы», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что злоумышленник помог сожительнице обработать и завязать рану, после чего лег спать, а утром женщина, лишившаяся ногтевой фаланги, была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В прокуратуре пояснили, что жителю Грабово, который ранее уже был судим, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».