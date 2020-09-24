В Пензе женщина попыталась передать в колонию спрятанные в халве телефоны Криминал

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Сотрудники отдела безопасности пензенской исправительной колонии №7 пресекли попытку женщины 1988 года рождения передать осужденному за грабеж знакомому три мобильных телефона, спрятанных в кусках халвы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

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«Предварительно гражданка была предупреждена об ответственности за передачу запрещенных предметов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».