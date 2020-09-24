EN
19:42:10 Четверг, 24 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Белые лебеди на пруду. Пенза, ручей Безымянный, 24 сентября 2020 г.

В Пензе женщина попыталась передать в колонию спрятанные в халве телефоны

17:17 | 24.09.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Сотрудники отдела безопасности пензенской исправительной колонии №7 пресекли попытку женщины 1988 года рождения передать осужденному за грабеж знакомому три мобильных телефона, спрятанных в кусках халвы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В Пензе женщина попыталась передать в колонию спрятанные в халве телефоны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно гражданка была предупреждена об ответственности за передачу запрещенных предметов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе пройдет выставка картин молодых художников «Кросс наций» в Пензе пройдет 26 сентября
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и восьми районах В Пензе вступил в силу приговор мужчине, выбросившему кота из окна
В Кузнецком районе тракториста заподозрили в поджоге сельхозтехники В Пензе выдано 40 тыс. карт «Забота»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама