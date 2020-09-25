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Житель Заречного по совету незнакомца перевел на чужие счета более 440 тыс. рублей

09:15 | 25.09.2020 | Криминал

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Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. 37-летний житель Заречного Пензенской области перевел более 440 тыс. рублей на чужие счета, пытаясь таким образом по совету незнакомца защитить деньги от кражи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Заречного по совету незнакомца перевел на чужие счета более 440 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который назвался сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что мошенники взломали личный кабинет клиента и оформили на его имя карты двух других банков. Зареченец поверил звонившему, хотя позже признался полицейским, что знал о подобных способах обмана», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что злоумышленник предложить перевести все имеющиеся средства на «безопасный» счет.

«В течение двух дней мужчина, выполняя инструкции звонившего, перечислил на счета семи абонентских номеров мобильной связи 443 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

В управлении сказали, что по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело.

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