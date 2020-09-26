Мужчина, который протащил привязанную к машине собаку и затем повесил ее, заплатит штраф Криминал

Пенза, 26 сентября 2020. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 57-летний житель села Нижняя Липовка Сосновоборского района Пензенской области заплатит штраф в размере 120 тыс. рублей за жестокое обращение с животным, вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Установлено, что днем 27 апреля 2020 года злоумышленник привязал полимерной веревкой собаку за шею к фаркопу своего автомобиля, сел за руль и протащил животное за машиной по грунтовой дороге села. У одного из домов он отвязал веревку от автомобиля и подвесил собаку к столбу деревянного забора, затянув тем самым петлю на ее шее. Животное погибло на месте происшествия от механической асфиксии», — сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что мужчина свою вину в совершении преступления не признал, однако обстоятельства гибели собаки подтвердили очевидцы.

В пресс-службе добавили, что на приговор Сосновоборского районного суда от 13 июля он подал апелляционную жалобу, которую областной суд оставил без удовлетворения.