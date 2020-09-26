В Пензе завели дело на мужчину, взявшего оставленные в лотке банкомата деньги Криминал

Пенза, 26 сентября 2020. PenzaNews. Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела после того, как присвоил чужие деньги, оставленные в лотке банкомата.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина признался в совершении кражи.

«Он пояснил, что собирался снять деньги со счета своей карты и зашел в отделение банка. Завершив операцию, пензенец заметил, что в лотке соседнего банкомата находятся денежные средства, а рядом никого нет. Подозреваемый решил воспользоваться этим обстоятельством и забрать наличные, которые впоследствии потратил на личные нужды», — сказали в полиции, уточнив, что мужчина присвоил 10 тыс. рублей.

В ведомстве напомнили, что санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.