Визит в Наровчат перед отдыхом за рубежом обернулся для мужчины потерей денег Криминал

Наровчат, 26 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи 719 долларов и 13 тыс. рублей у жителя Самарской области, приехавшего в Наровчат Пензенской области в гости к родственникам перед отдыхом за рубежом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Родственники решили отметить встречу и в вечернее время направились в магазин, где у них произошел конфликт с другими местными жителями. Вернувшись домой, гражданин снял куртку, в которой находился кошелек с деньгами, и направился в ванную комнату, чтобы умыться. В это время двое местных жителей, с которыми произошел конфликт, зашли в квартиру его родственников. Один из незваных гостей, как впоследствии выяснили сотрудники полиции, 21-летний гражданин, забрал куртку и скрылся с ней. Кошелек он спрятал в надворных постройках в домовладении по месту жительства и лег спать», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии похищенное было изъято сотрудниками правоохранительных органов.